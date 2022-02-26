القوات الروسية تسيطر على محطة كهرباء في كييف.. شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد سيطرة القوات الروسية على محطة كهرباء في كييف .



ونقل الإعلام الروسى السيطرة على محطة الكهرباء فى العاصمة الاوكرانية كييف والتى تعد محطة رئيسية بأوكرانيا .

يذكر انه قد أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، بأن القوات الروسية تواصل تكثيف قصف المدفعية على العاصمة كييف، فيما أشارت أنباء إلى أن الجيش الروسي اخترق بالفعل العاصمة من الجهة الغربية.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن العاصمة شهدت الآن انفجارات متكررة قرب مركز المدينة، فيما تحدثت بعض التقارير عن استهدف أحد المبانى الحكومية في كييف