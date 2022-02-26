رشا مجدي للمحليات: اتخذوا الرئيس قدوة لكم في النشاط والعمل | شاهد

قالت الإعلامية "رشا مجدي"، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية أسبوعيا يوم الجمعة، بمثابة درس للمصريين، موجهة رسالة للمسؤولين: "الباقي بيعمل إيه بقى ولا حاجة .. أتمنى أن كل اللي في المحليات ياريت نعمل ربع الي الرئيس بيعمله " .

وتابعت الإعلامية " رشا مجدي " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضرب المثل في النشاط ، موضحة : " الصبح في الكويت تاني اليوم الفجر كان مع طلاب الكلية الحربية " .

وأردفت "مجدي " : خدوا الرئيس السيسي مثال حي ، اعملوا بس ربعه وكل مشاكلنا تتحل .

وتصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومحور حسب الله الكفراوي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية عقب العملية العسكرية الروسية في دونباس.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي يتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومحور حسب الله الكفراوي) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي تفقد، بعد ظهر أمس الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.