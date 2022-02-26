نموذج مُشرف.. فنانة مصرية تفوز بجائزة "ليوناردو دافنشي"| فيديو

فازت الدكتورة نورهان المهدي، بجائزة "ليوناردو دافنشي" العالمية في الرسم.

وقالت “المهدي”: "الموضوع كان مفاجأة بالنسبالي وكانت المسابقة دولية باشتراك عدد من الدول زي فرنسا و أمريكا وكان في فنانين عالمين في المسابقة، وكنت أنا المصرية العربية الوحيدة اللي موجودة هناك".

وأضافت" المهدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، :"كنت مبسوطة اوي أول ما قالوا اسميوكنت فخورة جدًا بكوني فنانة مصرية وكنت حاسة بنوع من أنواع العراقة إن أنا فنانة مصرية "،متابعة:" العالم كله بيبص لمصر دلوقتي من منظور مختلف تمامًا وكل الفنانين كانوا بيجوا يتصوروا معايا"،

وفازت الفنانة نورهان محمد المهدي، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بجائزة ليوناردو دافنشي الدولية، وتسلمتها خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في قصر بورجيزي بمدينة فلورنسا الإيطالية.



