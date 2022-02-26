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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى يفتتح الإصلاحات الإنشائية الجديدة بأداب القاهرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب الإصلاحات الإنشائية الجديدة بالكلية.

واطمئن الوزير ورئيس الجامعة على عودة الدراسة حضوريا بالكلية ، بعد استمرارها اونلاين عبر المنصة الالكترونية لمدة أسبوع ، وجاء ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة .

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، قد أعلن أن أول أسبوع فى الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 أونلاين. 


وقال الدكتور شريف شاهين في تصريح لـ صدى البلد: جاء هذا القرار نظرًا لأعمال الحفر المحيطة بالمباني"، مشيرا إلى أنه فى حالة الانتهاء الخميس من تلك الإصلاحات سيتم الإعلان عن عودة الدراسة  للحضور المباشر.

وتابع “شاهين”: أن سياسة الكلية تركز في الحفاظ على التواصل الالكتروني بين الأساتذة والطالب في كافة المقررات الدراسية عبر البلاكبورد، وهذه مكتسبات لا ترتبط فقط بالكورونا ولكن بالارتقاء بالعملية التعليمية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الخشت وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى

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