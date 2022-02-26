وزير التعليم العالى يفتتح الإصلاحات الإنشائية الجديدة بأداب القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب الإصلاحات الإنشائية الجديدة بالكلية.

واطمئن الوزير ورئيس الجامعة على عودة الدراسة حضوريا بالكلية ، بعد استمرارها اونلاين عبر المنصة الالكترونية لمدة أسبوع ، وجاء ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة .

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، قد أعلن أن أول أسبوع فى الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 أونلاين.



وقال الدكتور شريف شاهين في تصريح لـ صدى البلد: جاء هذا القرار نظرًا لأعمال الحفر المحيطة بالمباني"، مشيرا إلى أنه فى حالة الانتهاء الخميس من تلك الإصلاحات سيتم الإعلان عن عودة الدراسة للحضور المباشر.

وتابع “شاهين”: أن سياسة الكلية تركز في الحفاظ على التواصل الالكتروني بين الأساتذة والطالب في كافة المقررات الدراسية عبر البلاكبورد، وهذه مكتسبات لا ترتبط فقط بالكورونا ولكن بالارتقاء بالعملية التعليمية.