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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدخل موسوعة جينيس لرفعها أكبر علم على أعلى جبال الوطن العربي

علم الكويت
علم الكويت

دخلت الكويت، اليوم السبت، موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية برفع أكبر علم للبلاد وتنصيبه على قمة جبلية بالتزامن مع الأعياد الوطنية.

وقال رئيس الفريق التطوعي الكويتي (KFlag) فؤاد قبازرد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تم رفع علم للكويت بحجم 2742 مترا مربعا وتنصيبه فوق أعلى جبال الوطن العربي (جبل شمس) بسلطنة عمان على ارتفاع 3028 مترا عن سطح البحر.

وأضاف أن الرقم القياسي العالمي برفع أكبر علم على أعلى جبال الوطن العربي هو تصنيف جديد تم تسجيله باسم الكويت في موسوعة “جينيس”، ليكون شاهدا على الترابط الأخوي مع سلطنة عمان، ما أثمر عنه هذا النجاح بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأكد قبازرد أن هذا الانجاز يدل على الإصرار والعزيمة على تخليد اسم وطننا الغالي في هذا السجل العالمي ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وأهدى قبازرد باسمه واسم أعضاء الفريق، هذا الإنجاز إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي.

وأعرب عن الشكر الجزيل للبلاط السلطاني العماني والجهات الرسمية بالسلطنة، على حسن استقبالهم وما قدموه من تسهيل للإجراءات.
 

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