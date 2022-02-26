برلماني يطالب التموين بتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة إحكام وتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية، وذلك تزامنًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي سوف ينتج عنها ارتفاع في أسعار القمح والغلال خلال الفترة المُقبلة.



وقال "محسب" في طلبه، إن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 29% من إنتاج القمح عالميًا، كما أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت نحو 12.9 مليون طن عام 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن طرفي النزاع يُعدان بمثابة أكبر مُصدرين للقمح إلى مصر وتليهما رومانيا، حيث تصدر روسيا لمصر حوالي 80% من مجموع ما تستورده مصر، وأوكرانيا حوالي 5%، كما تمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح.



وطالب محسب، بضرورة عمل حملات تفتيشية مُفاجئة من قِبل وزارة التموين على المخابز والمطاحن والأسواق التجارية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذا منع التلاعب بالأسعار وظهور "السوق السوداء، فضلاً عن احتكار التجار للسلعة الغذائية.



كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي مثل هذه المخالفات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم لمنع مثل هذه الممارسات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا من متوسطي ومحدودي الدخل.