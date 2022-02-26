نجمة كبيرة بأخلاقك.. نوال الزغبي تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها

هنأت الفنانة نوال الزغبي ، الفنانة نجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت لها تغريدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأهدت نوال الزغبي ، تمنياتها لنجوى كرم ، في عيد ميلادها قائلة: "كل عام وانت نجمة كبيرة مش بس بالفن بأخلاقك وقلبك الكبير ينعاد عليكي بالصحة والخير والنجاح".

من ناحية أخرى، شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".