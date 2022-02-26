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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قانون التأمين الموحد الجديد يخلق مناخا للاستثمار المحلي والأجنبي

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى لتطبيق التحول الرقمى والميكنة والشمول المالى لمواكبة التغيرات الاقتصادية التى نشهدها، خاصة فى قطاع من أبرز القطاعات ألا وهو التأمين الموحد، ومن ثم فإن مشروع قانون التأمين الموحد انعكاس حقيقى لمواكبة هذه التغيرات الجذرية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.

وأوضح سلطان، أن قطاع التأمين شهد تغييرات كثيرة وتطورا تكنولوجيا كبيرا، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريعات تقضي على التعددية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، بالإضافة إلى وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة وتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم صيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر. 

ولفت إلى أن العمل جنبا إلى جنب من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة فى الرقابة والتشريع يهدف إلى دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، وهذا ما تتم ترجمته على الأرض في صورة قرارات ومبادرات ساهمت جميعها فى دعم المواطن البسيط.

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