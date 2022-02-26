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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا دار| نبيل شعيل يشعل حفل العيد الوطني لدولة الكويت

نبيل شعيل
نبيل شعيل

أشعل الفنان نبيل شعيل حفل العيد الوطني لدولة الكويت ليلة أمس الجمعة، وذلك بمشاركة 4 نجوم غناء آخرين، هم: (عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، مطرف المطرف، مساعد البلوشي)، وتخلل الحفل فاصل مسرحي، بمشاركة: (حياة الفهد، سعد الفرج، سعاد عبدالله).

وقدم نبيل شعيل، باقة متنوعة من أروع أغانيه، من بينها: (يا دار، ندمان، كذبوا، أحيان، دلوعة)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقتطفات من الحفل التي نضمته ليلة أمس.

أحدث أعمال نبيل شعيل 

من جهة أخرى، احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه منتصف يوم الثلاثاء 24 أغسطس الماضي، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

 

تفاصيل ميني ألبوم يقولون

يتكون "الميني البوم" من ثلاثة أغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها: 
يقولون ، راح ونساك
وعايش بلاك 
وانا ميت عليك 
يقولون، حبنا انتهى
وقلبي لهى 
وانا قلبي يبيك
اسمع كلام الناس واعبره
ولا مره حس قلبي بالحسره
لكن غيابك غير الفكره 
هالمره ما هي مثل كل مره
راح انسى حبك
والذنب ذنبك 
غيري بقربك
والكل يدرون

اما الاغنية الثانية، عنوانها "أسوأ ايامي" من كلمات والحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:
علمتني الدنيا وتعلمت من 
أسوأ ايامي وصدمات الزمن
ان اقرب شخص ممكن يخذلك 
وان كل غلطه بهالوقت بثمن
وان هالعالم تعاني من مرض
اسمه ما احبك اذا مالي غرض
ودام مصلحتي معاك ابقى معاك
اما حب لله في لله انقرض

ايضا في الالبوم كتب احمد الصانع اغنية "انا اتحراك" من الحان عبد الله الجاسم، ويقول مطلعها: 
تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك
تغافلني وتسألني متى القاك 
تفرح عيني في شوفك 
وتكسر حاجز ظروفك
وتاكد لو ابي انسى 
عجزت انساك 
انا ساهي
انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك
ابد ما راح تسمعها من شفاهي 
انا راضي معاك اشقى 
ومهما طالت الفرقا 
حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي 
وقد توزيع هذه الاغاني: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم. ويمكن الاستماع لها حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.

 

كبير الفن.. آخر ألبومات نبيل شعيل

من جهة أخرى طرح الفنان نبيل شعيل في العام الماضي 2020، ألبومه الذى يحمل اسم "كبير الفن"، وضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة".

وتعاون شعيل في الألبوم مع مجموعة الكبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي.

 

أغنية عطوة جوه للفنان نبيل شعيل

من جهة أخرى، حققت أغنية «عطوه جوه» للفنان نبيل شعيل، 2 مليون و400 ألف  مشاهدة، حتى الآن منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 20 من شهر مارس الماضي.

يذكر أن أغنية «عطوه جوه» للفنان نبيل شعيل، من كلمات: جبل، وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

 

أغنية سهران للفنان نبيل شعيل

وكان آخر أعمال نبيل شعيل، الفنية، أغنية "سهران" وهي من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت. 

وطرح نبيل شعيل العام الماضي ميني ألبوم جديدا بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاثة أعمال غنائية.

وتعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعر الغنائي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن". 

 

أغنية "بقالي ساعة"

من جهة أخرى، كشف الفنان الكبير نبيل شعيل، تفاصيل أغنيته الأخيرة "بقالي ساعة"، قائلا :"عملت هذه الأغنية باللهجة المصرية حبا في مصر والمصريين" ، مضيفا أن الأغنية حققت انتشارا واسعا ومقبولا في الوسط الفني.

وأضاف شعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي قصواء الخلالي، مقدمة برنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة TeN، ، الجمهور المصري دائما رائع ويحب الروائع، ولي أعمال فنية غنائية انتشرت بشكل واسع بين المصريين ويشعرني هذا الأمر بالحب للمصريين اكثر.

وتابع شعيل: أغنية بقالي ساعة قدمتها  محبة في مصر والمصريين، كاشفا عن أنه يفكر جديا في أغان وطنية لمصر والأمة العربية.

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