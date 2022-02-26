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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفرنسية: اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية

صدى البلد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”خبرا عاجلا، حيث أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وكالة الأنباء الفرنسية قناة المانش بوتين أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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