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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، اليوم "السبت"، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، لتلاعبهم في مواصفات الخبز، بمركز  كفرالزيات.

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استهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز كفرالزيات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

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كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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