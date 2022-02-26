طالبوا بتطهيره.. أهالي قرية الدلجمون بكفرالزيات يعثرون علي حيوانات نافقة بمصرف.. شاهد

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم عثور الأهالي علي العشرات من الحيوانات النافقة والقمامة أمام الحواجز التي دشنتها مديرية الري بالغربية بترعة الباجورىة احدي اكبر روافد نهر النيل فرع رشيد، وذلك أمام الكتلة السكنية بالقرية وأمام حديقة للطفل.

وتسبب هذا الأمر في قيام الأهالي برفع شكاوي واستغاثات إلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأجهزة الري لرفع تلك الحيوانات النافقة والقمامة المتراكمة أمام الحواجز منعا لتلوث البيئة .

وقال محمد حسن من أهالي قرية الدلجمون، إن الأمر يعد تلوثا وكارثة كبيرة حلت بأهالي قرية الدلجمون احدي اكبري قرى محافظة الغربية .

وقامت إدارة رى بحرى كفرالزيات بوضع براميل على الحدود الفاصلة بينه وبين رى قبلى كفرالزيات وذلك لحجز ورد النيل والحيوانات النافقة بترعة الباجورىة حتى آخر حدوده قبل قناة طنطا الملاحية (الهويس) أمام حديقة الطفل بالقرية بمدخل القرية.

وتسبب هذا الأمر في ظهور روائح كريهة من جثث الحيوانات النافقة والمتجهة بالمياه ونطالب بسرعة تطهير المياه ورفع تلك الحيوانات والمخلفات.

وطالب أهالي القرية بسرعة إجراء تطهير لمياه ترعة الباجورىة ورفع الحيوانات النافقة والقمامة من أمام حواجز الري المارة أمام القرية.

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