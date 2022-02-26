عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبوا بتطهيره.. أهالي قرية الدلجمون بكفرالزيات يعثرون علي حيوانات نافقة بمصرف.. شاهد

حيوانات نافقة بالغربية
حيوانات نافقة بالغربية

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم عثور الأهالي علي العشرات من الحيوانات النافقة والقمامة أمام الحواجز التي دشنتها مديرية الري بالغربية بترعة الباجورىة احدي اكبر روافد نهر النيل فرع رشيد، وذلك أمام الكتلة السكنية بالقرية وأمام حديقة للطفل.

وتسبب هذا الأمر في قيام الأهالي برفع شكاوي واستغاثات إلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأجهزة الري لرفع تلك الحيوانات النافقة والقمامة المتراكمة أمام الحواجز منعا لتلوث البيئة .

وقال محمد حسن من أهالي قرية الدلجمون، إن الأمر يعد تلوثا وكارثة كبيرة حلت بأهالي قرية الدلجمون احدي اكبري قرى محافظة الغربية .

وقامت إدارة رى بحرى كفرالزيات بوضع  براميل على الحدود الفاصلة بينه وبين رى قبلى كفرالزيات وذلك  لحجز ورد النيل والحيوانات النافقة بترعة الباجورىة  حتى آخر حدوده قبل قناة طنطا الملاحية (الهويس) أمام حديقة الطفل بالقرية بمدخل القرية.

وتسبب هذا الأمر في ظهور روائح كريهة من جثث الحيوانات النافقة والمتجهة بالمياه ونطالب بسرعة تطهير المياه ورفع تلك الحيوانات والمخلفات.

وطالب أهالي القرية بسرعة إجراء تطهير لمياه ترعة الباجورىة ورفع الحيوانات النافقة والقمامة من أمام حواجز الري المارة أمام القرية.

IMG-20220226-WA0008
IMG-20220226-WA0008
IMG-20220226-WA0006
IMG-20220226-WA0006
IMG-20220226-WA0004
IMG-20220226-WA0004
IMG-20220226-WA0005
IMG-20220226-WA0005
محافظ الغربية حيوانات محافظة الغربية حديقه الطفل القمامة المخلفات الحدود رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة.. أحكام تهم النساء

أوكرانيا تحت القصف.. 198 قتيلا و1115 مصابا منذ بدء الحرب الروسية

موضوعات متعلقة

سيدة تنصب على مواطنين فى مليون جنيه بزعم توظيفها بـ الغربية

ترشيحاتنا

بقانون الملكية الفكرية |ضوابط حماية الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف.. اعرفها

السياحة تنتهى من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية

تعرف على فوائد الملاذ الآمن من الذهب وقت الحروب .. وخبراء : وسيلة للتحصن ضد المخاطر

بريطانيا: القوات الروسية على بعد 30 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية

63.8 % تراجعا في واردات مصر من الجلود وأهم 5 دول مصدرة| تفاصيل وأرقام

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

فيديو

بعض أصحاب بطاقات التموين مهددون بإيقاف الدعم.. تعرف عليهم .. فيديو جراف

كان بيحاول يلفت انتباهي.. كواليس أول قصة حب للفنانة اللبنانية نور

مصاب بمرض نادر ويمتلك مطعمًا.. سبب شهرة كوكسال بابا على السوشيال ميديا

لن تصدق.. فنانون وقعوا فريسة الإدمان.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ