خبيرة تجميل : توعية الأمهات هو هدف براند " هيرا كاريزما " | فيديو

قالت رنا هشام ، خبيرة التجميل ، إن " هيرا كاريزما " هو براند علاج طبي مخصص لعلاج شعر الأطفال ، ويصلح لشعر الكبار ، والهدف من البراند هو توعية الأم بكيفية التعامل مع شعر أطفالها .

وأضافت رنا هشام ، خلال استضافتها في برنامج " سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هناك 25 خبيرة شعر متوفرة بخدمة عملاء البراند للرد على أي استفسار للام، ووصف الكورس المناسب.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كاريزما متوفر بعدة كورسات منها الكورس الأحمر للقمل والحشرات ، اما الكورس الأصفر فهو أول بروتين لفرد شعل الأطفال، أما الكورس البني فهدفه حماية الشعر، أما الكورس الازرق فهو مخصص لعلاج تساقط الشعر، اما الكورس الاخضر فهو مخصص للشعر الكيرلي.