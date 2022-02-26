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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تجميل : توعية الأمهات هو هدف براند " هيرا كاريزما " | فيديو

رنا هشام ، خبيرة
رنا هشام ، خبيرة التجميل

قالت رنا هشام ، خبيرة التجميل ، إن " هيرا كاريزما " هو براند علاج طبي مخصص لعلاج شعر الأطفال ، ويصلح لشعر الكبار ، والهدف من البراند هو توعية الأم بكيفية التعامل مع شعر أطفالها .

وأضافت رنا هشام ، خلال استضافتها في برنامج " سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن  هناك 25 خبيرة شعر متوفرة بخدمة عملاء البراند للرد على أي استفسار للام، ووصف الكورس المناسب.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كاريزما متوفر بعدة كورسات منها الكورس الأحمر للقمل والحشرات ، اما الكورس الأصفر فهو أول بروتين لفرد شعل الأطفال، أما  الكورس البني فهدفه حماية الشعر، أما الكورس الازرق فهو مخصص لعلاج تساقط الشعر، اما الكورس الاخضر فهو مخصص للشعر الكيرلي.

رنا هشام هيرا كاريزما سفرة وطبلية كاريزما توك شو

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