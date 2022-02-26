بريطانيا: القوات الروسية على بعد 30 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية تبعد الآن نحو 30 كيلومتر عن العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية، نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، قالت: "الجزء الأكبر من القوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف والتي تبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب المدينة".

وأوضح البيان أن "الجيش الأوكراني يبدي مقاومة شرسة في جميع أنحاء البلاد أمام القوات الروسية".

وفيما أكدت أن "القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف"، شددت على أن "روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي فوق أوكرانيا مما يقلل بشكل كبير من فعالية سلاح الجو الروسي".

من المرجح أن تكون الخسائر الروسية أكبر

وأوضح البيان أنه "من المرجح أن تكون الخسائر الروسية أكبر مما كان يتوقعه أو يعترف به الكرملين"، حسب تعبير البيان.

يشار إلى أن بريطانيا كانت قد رفضت في وقت سابق التقارير الروسية بأن القوات الروسية استولت على مدينة ميليتوبول في جنوب شرق البلاد.