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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تعرف على فوائد الملاذ الآمن من الذهب وقت الحروب .. وخبراء : وسيلة للتحصن ضد المخاطر

صدى البلد

فى ظل الازمة الروسية الاوكرانية وما لها من تداعيات قد تؤثر على المدخرات المالية فان التوجه نحو الاستثمار فى الذهب هو افضل وسيله للاستثمار سواء لتحقيق الربح أو للمحافظة على ألاموال، وعلى الرغم من أن الاستثمار في هذا الوقت صعبا للغالية إلا أن هناك مجالات مضمونة بشكل كبير ويسهل التداول فيها وتحقيق الأرباح دون أي مجهود، وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في تراجع أسعار الأسهم في البورصات العالمية، كما تسببت في ارتفاع سعر النفط عالميا، ولكن يبقي السؤال كيف يمكنك استغلال الأزمة العالمية لتحقيق الأرباح

 

الذهب الملاذ الآمن..


يحظى الذهب بشعبية واسعة كمصدر لحفظ الموارد المالية في أوقات الأزمات، وهو ما حدث منذ الخميس الماضي ، فقد ارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا جنونيا ليتجاوز 1،940دولار للأوقية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويحظى الذهب بطلب كبير من قبل البنوك المركزية، التي تعتبره أحد وسائل تنويع احتياطياتها الأجنبية، إلى جانب المستثمرين المؤسسين والأفراد الذين يرون في الذهب وسيلة لحفظ قيمة المدخرات، والتحوط ضد مخاطر الاقتصاد وتقلبات الأسواق، لذا فإن الذهب لو لم يرتفع لتحقيق الأربح فإنه سيحفظ لك قيمة مالك.

وكشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي  قد استعاد العديد من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل إلى 4021 طنًا للعام بأكمله في 2021

ويرى المستثمرون والمحللون، أن الذهب ما هو إلا وسيلة للتحصن ضد المخاطر في أسواق الأسهم وغيرها من الاستثمارات المتقلبة، وكذلك ضد ارتفاع التضخم وعدم اليقين.

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الذهب الأفضل وقت الأزمات..

واكد الدكتور هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية  ان الاستثمار فى الذهب هو  احد أصوب الحلول في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب، لافتا إلى ان المعادن النفيسة التي يمكن شراؤها مثل الفضة والألماس  والذهب والمجوهرات بشكل عام، يعتبر أداة اقتصادية مضادة للأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتمثل قيمته العالمية حاجز أمان مادي لمن يمتلكه وقت الحرب، بل في كثير من الأحيان يعتبر أفضل استثمار لما بعد انقضاء الأزمة.

واضاف فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد ” ان اقبال المستثمرين او الافراد على شراء الذهب وقت الحروب هو الحل التقليدي الذى يذهب الية الغالبية العظمى في بدايات الأزمات، ما يتسبب في ندرته وارتفاع أسعاره. 

ونوة الى انه تعتبر المشكلة الرئيسية في حلول الذهب هي إمكانية تأمينها وإخفائها أو نقلها، فاعتبارات الأمان في بلد تشتعل بالحرب تصل لأقل درجاتها، وترتفع فرص السرقة والنهب والإتلاف للممتلكات.

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