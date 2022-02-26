السياحة تنتهى من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينتي رأس سدر والعين السخنة، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، حيث قامت اللجان من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة بالمرور على 529 منشأة فندقية عاملة و 187 مغلقة أو متوقفة عن التشغيل.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذا التقييم يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصري وكفاءة المنشآت الفندقية به لتتناسب والمستوى العالمي، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة ( HC) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، مشيرا إلى أنه جار العمل على إعادة تقييم المنشآت الفندقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تباعا.

وأوضح أن أعمال اللجان أسفرت خلال عملية المرور عن عدد من النتائج، والتي من بينها إعادة تقييم 78 منشأة فندقية فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة، هذا بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ 44 منشاة فندقية، والتي سبق وأن تم توجيه أكثر من إنذار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجب، مما أدى إلى تدني المستوي السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها حاليا، حيث تم تخفيض الدرجة السياحية لـ 12 منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لـ 14 منشأة فندقية من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ 12 منشاة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لـ6 منشاة فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

من جانبه، أوضح محمد عامر، مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، أنه تم أيضا إلغاء جميع التراخيص السياحية لـ 20 منشأة فندقية، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، كما تم إخطار 306 منشآت فندقية بالملاحظات التي رصدتها اللجان وتم توجيهها للبدء في أعمال التجديدات، بما يتواكب مع تطبيق المواصفات الفندقية الجديدة (HC) مع منحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر للانتهاء من تلك الأعمال وتوفيق أوضاعها ثم تقوم اللجان بالمرور عليها مرة أخرى.

