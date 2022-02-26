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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المبيضة بالساحل يشكون من توقف إشارة المرور مما يتسبب في الزحام الشديد

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد أيمن شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، متضررا من عدم تشغيل إشارة مرور مما تتسبب في الزحام الشديد.

وقال أيمن: “نعاني نحن سكان شارع جسر البحر من إغلاق إشارة ميدان البيضة بشارع جسر البحر مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة ويقوم بعض قائدي السيارات بالسير عكس الاتجاه مما يعرض حياتنا للخطر”.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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