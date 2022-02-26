ضبط مسجل خطر لشروعه في قتل حماه بسبب الخلافات الأسرية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط مسجل خطر لاتهامه بالشروع فى قتل حماه بسبب خلافات أسرية، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بورود بلاغا من "أسامة.ا.ح" يتهم المدعو "محمد.م.ع" وشهرته "محمد سحروت" بالاعتداء عليه داخل منزله وإطلاق أعيرة نارية تجاهه محاولا قتله.



وعلى الفور تم تشكيل فريق من مباحث مركز قليوب وبإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقه، زوج ابنة الشاكى "مسجل خطر"، ويتعاطى مخدر الآيس ويتاجر فيها.



كما تبين قيام المتهم بالاقدام على ارتكاب الواقعة بسبب خلافات النسب، وتركت زوجته منزل الزوجية وتوجهت لمنزل والدها وتحرر محضر برقم ٦٧٤ لسنة ٢٠٢٢، وتم تحديد موقع اختبائه والقت قوات الأمن القبض عليه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق.