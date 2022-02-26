الخارجية الكولومبية تحتفل بالذكرى 65 على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر.. صور

شارك سامي سالم، السفيرالمصري في بوجوتا، في الاحتفال الذي استضافته وزارة الخارجية الكولومبية بمناسبة ذكرى مرور 65 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكولومبيا، وحضره من الجانب الكولومبي كل من نائبة رئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميرز، وسفيرة كولومبيا فى القاهرة آنا ميلينا مونيوس، وعدد من المسئولين بوزارات الخارجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئة البريد الكولومبي، وتم بهذه المناسبة إصدار أربعة طوابع كولومبية تذكارية تخليداً لهذه الذكرى، حيث جاء تصميم الطوابع ليعكس جانباً من تاريخ وثقافة البلدين.



واكدت نائبة الرئيس ووزيرة خارجية كولومبيا عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الجانب الكولومبي لتعزيزها فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا، والتعاون الثنائى لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وعلى رأسها الاتجار فى البشر وتجارة المخدرات ومحاربة الفساد، كما أوضحت أن الحكومة الكولومبية تعتزم تقوية العلاقات والروابط مع أفريقيا من خلال البوابة المصرية لادراكهم ريادة مصر وقيادتها على الساحة الإفريقية.



وتطرق السفير المصرى في كلمته إلى خلفية إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا تحرك مصر فى السنوات الأخيرة نحو تطوير علاقاتها مع أمريكا اللاتينية فى مختلف المجالات مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، منوهاً باتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تجمع الميركوسور وعضوية مصر كدولة مراقب فى تحالف المحيط الهادى.

وأشار إلى استضافة مصر وترؤسها للقمة المقبلة لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، من أجل الدفع نحو التوصل الى حلول عالمية لمواجهة التحدى الخاص بالتغير المناخي وإهتمامنا بالتنسيق مع الجانب الكولومبي فى هذا الشأن.



وأكد سالم مشاركة مصر لأول مرة فى المعرض السياحى الدولى الذى تستضيفه بوجوتا هذا الأسبوع معرباً عن التطلع لأن تكون هذه المشاركة بمثابة حافز جديد لتدعيم التعاون الثنائى وتبادل الخبرات فى هذا المجال تنفيذاً لبنود اتفاقية التعاون فى المجال السياحي الموقعة بين البلدين.