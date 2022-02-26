عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في سول يبحث مع رئيس هيونداي روتم فرص الاستثمار والشراكة..صور

سفير مصر في سول والمدير
سفير مصر في سول والمدير التنفيذي لـ هيونداي روتام

التقى السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدي جمهورية كوريا مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتم الكورية ”لي يونج بي“  بالمقر الرئيسي للمجموعة في سول.
 

وقدّم السفير خالد عبد الرحمن عرضاً عن الفرص المتاحة للاستثمار وإقامة مراكز صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واهتمام الدولة المصرية بتقديم تسهيلات للمستثمرين.

وتناول اللقاء النظر في توسيع مجالات الشراكة بين المجموعة ومصر في جميع مجالات العمل الأخرى للمجموعة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز توطين التكنولوجيا المتقدمة في المجالات كافة.


من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتم عن تشرفه بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل العام الماضي لمناقشة توطين صناعة القطارات وعربات المترو عبر الشراكة مع شركات وطنية، وما لمسه من اهتمام كبير بهذا المجال. 

 

وأوضح أنه يعتزم زيارة القاهرة في الفترة المقبلة للتوقيع على العقد النهائي لتوريد وتصنيع 320 عربة مترو والتي سيتم تصنيعها مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC ببورسعيد.

مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية توطين صناعة القطارات سفير جمهورية مصر جمهورية كوريا هيونداى روتم خالد عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران في بولندا وبلغاريا والتشيك

قرار جديد من السعودية.. تطبيق الحجر الصحي على المسافرين لأداء العمرة

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

موضوعات متعلقة

الخارجية الكولومبية تحتفل بالذكرى 65 على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر.. صور

الخارجية: مشاورات مع الشُركاء الدوليين للتحضير لاستضافة مصر COP27

للتضامن مع جنوب السودان.. مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي في مهمة ميدانية بجوبا..صور

نهب وسلب وقتل واغتصاب وتعذيب .. تاريخ من جرائم الحرب ارتكبت ضد الناطقين بالروسية .. النازيون الجدد من أحلك الصفحات في تاريخ أوكرانيا

اختيار مصر لعضوية هيئة التفاوض على صك دولي ضمن منظمة الصحة العالمية

السفارة المصرية في كييف: فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا لعبور المصريين

البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تعقد ندوة افتراضية بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: خطوة هامة"

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعقد دورة تدريبية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية

ترشيحاتنا

انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة

سفير مصر في سول يبحث مع رئيس هيونداي روتم فرص الاستثمار والشراكة..صور

القوات الروسية على بعد 30 كم من قلب العاصمة الأوكرانية كييف

وفاة والدة أمل رزق.. تفاصيل الجنازة ودفن الجثمان

الجيش الأوكراني: قتلنا 3500 جندي روسي ودمرنا 22طائرة ومروحية ومئات الدبابات والمدرعات

الخارجية: مشاورات مع الشُركاء الدوليين للتحضير لاستضافة مصر COP27

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

فيديو

بملابس غير لائقة.. رقص ندى الكامل في ملهى ليلي وبيدها كأس

بعض أصحاب بطاقات التموين مهددون بإيقاف الدعم.. تعرف عليهم .. فيديو جراف

كان بيحاول يلفت انتباهي.. كواليس أول قصة حب للفنانة اللبنانية نور

مصاب بمرض نادر ويمتلك مطعمًا.. سبب شهرة كوكسال بابا على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ