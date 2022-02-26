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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب العقم.. اكتشفي أعراض التهاب قناة فالوب

قناة فالوب
قناة فالوب

مرض التهاب قناة فالوب هو عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الداخلية للنساء، وخاصة أن قناة فالوب قريبة جدا من المبيض والرحم.


ووفقا لما جاء في موقع “mayoclinic” فإن مرض التهاب قناة فالوب يحدث عادة بسبب البكتيريا المنقولة جنسيًا، وإهمال علاجه يؤدي للعقم خاصة إنها هى التى تصل بين المبيض والرحم.

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والتأخر فى علاج قناة فالوب يمكن أن يسبب العقم لدا النساء، لذا نقدم إليكم أعراض التهاب قناة فالوب التى تساعد فى اكتشافها مبكرا، وهى:


ألم يتراوح بين خفيف إلى شديد في أسفل البطن والحوض
إفرازات مهبلية غير طبيعية أو كثيفة قد يكون لها رائحة كريهة
نزيف الرحم غير الطبيعي خاصة أثناء الجماع أو بعده أو بين دورات الحيض
حمى مع قشعريرة في بعض الأحيان
التبول المؤلم أو المتكرر

صعوبة التبول

ولابد من زيارة الطبيب عند الشعور بـ ألم شديد أسفل بطنك وحمى مع درجة حرارة أعلى من 101 فهرنهايت (38.3 درجة مئوية) وإفرازات مهبلية كريهة، وعند الشك فى وجود مشكلة فى قناة فالوب يجب التوقف عن ممارسة العلاقة الجنسية مع الزوج والذهاب للطبيب.
 

الجدير بالذكر أنه لا علاقة للدورة الشهرية بحالة قناة فالوب، ومع ذلك تواجه بعض النساء المصابات بانسداد قناتي فالوب فترات غزيرة ومشاكل في التبقع.

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