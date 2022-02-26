البيت المحمدي يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ..غدًا عقب صلاة العشاء

يشارك أساتذة وعلماء الأزهر في احتفالية البيت المحمدي بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة الجزء الخاص بهذه الذكرى من كتاب "الشفا" للعلامة القاضي عياض وذلك بمشاركة من الأستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم.

كما يشارك الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد زكي بداري الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والأستاذ الدكتور علاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية.



يقام الحفل غدًا الأحد بمقر البيت المحمدي عقب صلاة العشاء بحضور عدد من الأساتذة وطلاب العلم، كما يبث عبر صفحات التواصل الاجتماعي.