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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور يتوقع فوز الأهلي وتعادل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا الليلة

صدى البلد

 

 

توقع الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق نتائج مباريات الأهلي أمام صن داونز و الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.  

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" توقعاتي اليوم فوز الاهلي و تعادل الزمالك او الفوز و اتمني يكون التحكيم عادل لكل الفرق ".

 

ويواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز في الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري ابطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

 

استقبال حافل لبعثة الزمالك من قبل نادي الرجاء بالمغرب 

 

حظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقبال حافل من قبل مسئولي نادي الرجاء المغربي فور وصول الفريق اليوم الجمعة لخوض التدريب الأخير قبل مواجهة الوداد في المباراة المقرر اقامتها في التاسعة مساء غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.


كان في استقبال بعثة الزمالك كل من محمد بو دريقة الرئيس الشرفي لنادي الرجاء المغربي وسفيان السعيدي نائب الرئيس.


من جانبه، وجه مسئؤلي البعثه الشكر لمسئولي الرجاء مشيدا بالعلاقات الجيدة بين الناديين وحفاوة الاستقبال وأن الرجاء كان حريصا على تكريم الزمالك.
ونقل عضو المجلس تحيات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمسئولي الرجاء للتأكيد على الأخوة التي تربط الناديين على كافة المستويات.
فيما أكد محمد بن بو دريقه أن الزمالك نادي عريق .
ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي غدا السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب. 
ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس والمشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

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