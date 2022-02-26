تريزيجيه يواصل التألق بقميص باشاك شهير ويسجل هدفه الثالث| فيديو

واصل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، تألقه مع فريق باشاك شهير، بتسجيل هدف في شباك فاتح قرا جمرك، في المباراة التي تقام على ملعب ستين ايمك، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري التركي.

جاء الهدف من كرة عرضية متقنة من الجانب الأيمن حولها تريزيجيه بقدمه اليمنى في الشباك في الدقيقة 25.

ونجح قرا جمرك، في قلب الطاولة على باشاك شهير بتسجيل هدفين عن طريق فابيو بوريني في الدقيقة 37، وأحمد موسى في الدقيقة 41.

ويسعى باشاك شهير بقيادة تريزيجيه لإدارك التعادل في الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 3 أهداف مع باشاك شهير بالأضافة إلى صناعة هدف، خلال 3 مباريات مع الفريق بمسابقة الدوري التركي.

كان تريزيجيه انضم إلى باشاك شهير خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا، لمدة 6أشهر على سبيل الإعارة.

ويحتل باشاك شهير المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 46 نقطة.