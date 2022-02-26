عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يواصل التألق بقميص باشاك شهير ويسجل هدفه الثالث| فيديو

تريزيجيه لاعب أستون
تريزيجيه لاعب أستون فيلا

واصل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، تألقه مع فريق باشاك شهير، بتسجيل هدف في شباك فاتح قرا جمرك، في المباراة التي تقام على ملعب ستين ايمك، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري التركي.

جاء الهدف من كرة عرضية متقنة من الجانب الأيمن حولها تريزيجيه بقدمه اليمنى في الشباك في الدقيقة 25.

ونجح قرا جمرك، في قلب الطاولة على باشاك شهير بتسجيل هدفين عن طريق فابيو بوريني في الدقيقة 37، وأحمد موسى في الدقيقة 41.

ويسعى باشاك شهير بقيادة تريزيجيه لإدارك التعادل في الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 3 أهداف مع باشاك شهير بالأضافة إلى صناعة هدف، خلال 3 مباريات مع الفريق بمسابقة الدوري التركي.

كان تريزيجيه انضم إلى باشاك شهير خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا، لمدة  6أشهر على سبيل الإعارة.

ويحتل باشاك شهير المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 46 نقطة.

تريزيجيه باشاك شهير قرا جمرك الدوري التركي هدف تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

ترشيحاتنا

إيهاب جلال : لقاء الصفاقسي لن يكون سهلاً.. ونعاني من ضغط المباريات

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

أوكرانيا: تركيا تمنع السفن الروسية من دخول البحر الأسود.. ومصادر تنفي

صناعة وتسجيل.. هاري كين وسون يحققان رقمًا قياسيًا في تاريخ البريميرليج

لجنة شباب القومي للمرأة بالتعاون مع Cairo Runners تشارك فى ماراثون "SHE IS"

القومى للمرأة يشارك فى اللقاء الأول لعضوات الشبكة الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

فيديو

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

أجمل ليالي العمر.. خطوبة مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديوجراف

نجوم دعموا سمير صبري في محنته الصعبة.. وشكر خاص للرئيس السيسي

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ