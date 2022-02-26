مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم، محل بحث كبير من المصريين على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز لحظة بلحظة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز



يستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق علي محمد علي.

صن داونز

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

التقي النادي الأهلي نظيره فريق صنداونز 10 مرات شهدت تفوق المارد الأحمر في خمس مواجهات وتعادل الفريقان 4 مرات وخسارة وحيدة للشياطين الحمر.

واجه النادي الأهلي نظيره الجنوب إفريقي صنداونز لأول مرة عام 2001 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ثم التقي الفريقان في مباراة العودة وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة.

التقي الفريقان عام 2007 وانتهى اللقاء 1-1.

وفاز الأهلي بمباراة العودة أمام صنداونز بنتيجة 0-2.

تلقي النادي الأهلي خسارة كبيرة عام 2018 وفاز نادي صنداونز حينها بخماسية نظيفة.

فاز النادي الأهلي في مباراة العودة على صنداونز بهدف نظيف.

في عام 2020 التقي الفريقان وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

في عام 2021 تغلب النادي الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 0-2 وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة.

- الأهلي ضد صن داونز

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، تحقيق الفوز على صن داونز بأكثر من هدف في مباراة الليلة، لخطف صدارة المجموعة الأولى في دوري الأبطال.

الاهلي وصن داونز

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا



1- المريخ السوداني: 4 نقاط (لعب مباراتين).

2- صن داونز الجنوب أفريقي: 4 نقاط (لعب مباراتين).

3- الأهلي المصري: نقطة (لعب مباراة وحيدة).

4- الهلال السوداني: نقطة (لعب 3 مباريات).

الاهلي وصن داونز



الاعلام الجنوب افريقي يتوقع فوز الأهلي

سلط تقرير جنوب أفريقي الضوء على تفوق الأهلي “المرعب” على صن داونز في القاهرة، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقان، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “times live” الجنوب أفريقية:" يتجه ماميلودي صن داونز إلى عرين الأسد، اليوم السبت، حيث يلعب خارج أرضه ضد الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني".

وأوضحت الصحيفة، أن صن داونز خاض 5 مواجهات سابقة أمام الأهلي في القاهرة، خسرهم جميعا، وفشل في تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر بالعاصمة المصرية.

الاهلي وصن داونز

تصريحات موسيماني عن مباراة صن داونز

وأكد بيتسو موسيماني أن مباراة صن داونز ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مباراة صن داونز على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب ولكن في ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه في السودان».

وأضاف: «شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلفًا ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة».

وأكمل: «فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من 8 سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت في أدائهم وأصبحوا أفضل».

الاهلي وصن داونز

وعن إعداد اللاعبين نفسيًّا قال: «أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات الكبرى، ولكن بالتأكيد أنا واثق أنه حينما تكون لاعبًا في الأهلي لا تبحث عن دوافع للاستعداد لصن داونز أو أي فريق، لأن لاعبي الأهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات والبطولات الكبيرة بنفس الأداء والخبرات وبشخصية البطل».

وواصل موسيماني: «سعيد بعودة الشناوي وبيرسي تاو قبل مباراة صن داونز ، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين مؤثرين خلال الفترة الماضية».

وشدد موسيماني على أن فوز الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي 3 مرات خلال الفترة الماضية لا يعني له شيئًا قبل مباراة الغد، مؤكدًا أن لكل مباراة ظروفها والأهلي ينظر دائمًا للأمام.

على الجانب الآخر، يطمح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في القاهرة.

الاهلي وصن داونز

توقعات مباراة الاهلي وصن داونز

أكد أسامة عرابي نجم ومدرب الاهلي السابق، أن مباراة الفريق أمام صن داونز مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا صعبة ومهمة ، حيث يجب أن يحصد الفريق الـ ٣ نقاط .

وأضاف أسامة عرابي، في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت، أن الأهلي يتفوق فنيا علي صن داونز ، مشددا أن الأهلي حقق فوز كبير أمام الهلال السعودي، وهو الفريق الذي يتفوق فنيا علي صن داونز.

وأضاف أن الأهلي عاني من غيابات عديده خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، مشددا أن بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق حرص على راحة بعض اللاعبين خلال المباريات الماضية، خوفا من الإصابة .

وتابع أن عودة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للفريق أمر جيد ، و رائع علي الرغم من تألق علي لطفي خلال الفترة الماضية ، مشددا أن الشناوي حارس كبير وخاض مباراة الفريق أمام مصر المقاصة مما يؤهله للمشاركه اليوم .

وأكمل أن قيادة موسمياني، ل صن داونز لا يعطي أفضليه حاليا للأهلي، ولكنه لديه درايه لكيفيه أداء صن داونز .

الاهلي وصن داونز

تشكيل الاهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي -أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز

ويقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز لحظة بلحظة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.