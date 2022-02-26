بث مباشر.. مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك ، لمتابعة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

وتنطلق مباراة الزمالك ، أمام نظيره الوداد المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت، باستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة ، برصيد نقطتين، بينما يتواجد الوداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي

وتذاع مباراة الزمالك والوداد المغربي عبر قناة بي ان سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا .

وتعادل فريق الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي ، في الجولة الأولى مع فريق بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما ثم تعادل مع فريق سجرادا الأنجولي سلبيا في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم واقتناص الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للقاء، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها في مباراة اليوم أمام بطل المغرب.

غياب طارق حامد

ويفتقد نادي الزمالك لخدمات طارق حامد لاعب الوسط للإصابة، بينما استعاد خدمات كل من حازم إمام وأحمد سيد زيزو.

قائمة الزمالك

ويخوض نادي الزمالك ، المباراة بقائمة تضم كل من محمد عواد ومحمد أبوجبل و السيد عطية وحمزة المثلوثي و محمود حمدي "الونش" و محمود علاء و محمد عبد الغني و محمد عبد الشافي و أحمد فتوح و حازم إمام و عبد الله جمعة و محمد طارق و حسام عبد المجيد و إسلام جابر و إمام عاشور و يوسف إبراهيم "أوباما" و ماجد هاني و أحمد سيد "زيزو" و محمد أوناجم و محمود عبد الرازق "شيكابالا" و أشرف بن شرقي و رزاق سيسيه و سيد نيمار و سيف الدين الجزيري و عمر السعيد و حسام أشرف و سيف جعفر.

في المقابل يسعى فريق الوداد المغربي، بقيادة وليد الركراكي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم ، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث أكد المدير الفني للاعبيه على صعوبة المباراة في ظل قوة الفريق المنافس.

ويعتمد فريق الوداد المغربي، على لاعبيه أمثال التكناوتي، عطية الله، داري، كومارا، الداودي، الجعدي، جبران، سرغات، بنيشو، مبينزا، اللافي.