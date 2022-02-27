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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة البحيرة للإنشاد الديني تختتم احتفالات قصور الثقافة بافتتاح مسرح 23يوليو

صدى البلد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجها الاحتفالي بافتتاح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حيث شهد المسرح مساء أمس الجمعة 25 فبراير فعاليات العرض الفني الذي قدمته فرقة البحيرة للإنشاد الديني.

بدأت الليلة بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدم نجوم فرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام باقة من أجمل التواشيح والأدعية الدينية منها "اللهم صل على محمد، المسك فاح، لأجل النبي، قمر سيدنا النبي"، فيما اختتمت فعاليات الليلة الأخيرة الخاصة بالاحتفال بمسرح 23 يوليو بكوكتيل من أشهر الابتهالات الدينية، التي تغنى بها كبار المطربين المصريين والعرب.

 

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وكانت قصور الثقافة قد أعدت برنامجا فنيا خاصا بافتتاح مسرح 23 يوليو بالمحلة، والذي تم افتتاحه نهاية شهر يناير الماضي في وجود الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،  وبحضور العديد من قيادات قصور الثقافة، وعلى رأسهم الفنان هشام عطوة، حيث تضمن البرنامج الاحتفالي مشاركة العديد من الفرق الفنية التابعة للهيئة، منها أوبرا عربي، غزل المحلة للفنون الشعبية، الأنفوشي للموسيقى العربية، طنطا للفنون الشعبية، مصطفى كامل الموسيقية، غزل المحلة للفنون الشعبية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة البحيرة للإنشاد الديني مدينة المحلة الكبري محافظة الغربية المايسترو أسامة علام غزل المحلة للفنون الشعبية

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