بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الزمالك والوداد المغربي اليوم رابط بدون تقطيع ومتابعة مباشرة لحظة بلحظة، يُعد أحد أكثر المباريات التي تشهد بحثًا مكثفًا من قِبل عدد كبير من المصريين على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحبس عشاق نادي الزمالك أنفاسهم عندما يلتقي نادي القلعة البيضاء ضد فريق الوداد المغربي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي مباراة الجولة الثالثة في البطولة، ويحتاج نادي الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقفة في المجموعة.

بث مباشر الزمالك ضد الوداد

ينشر «صدى البلد» متابعة وبث مباشر لحظة بلحظة لجميع مجريات المباراة وننقل لكم بث مباشر بدون تقطيع لمباراة الزمالك والوداد المغربي التي تحل في مساء التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في المغرب.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساء اليوم، من أجل شرح بعض الأمور الفنية والخططية قبل بداية مباراة الزمالك والوداد.

ووصلت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب مساء يوم الأربعاء الماضي، وكان في استقبالها المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

توقعات مباراة الزمالك والوداد لحظة بلحظة

لاعبو نادي الزمالك

وفي إطار احتدام الموقف في مجموعة نادي الزمالك، عبر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن توقعاته لنتيجة مباراة الوداد المغربي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “توقعاتي اليوم فوز الاهلي وتعادل الزمالك او الفوز واتمني يكون التحكيم عادل لكل الفرق”.

الزمالك ضد الوداد بث مباشر

يستهدف الزمالك تحقيق الفوز على الوداد في مباراة اليوم أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تعادل مع ساجرادا الأنجولي “سلبيا” في الجولة الماضية من دور المجموعات، بينما خسر الوداد أمام بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

محموعة الوداد والزمالك

لقطة من مباراة سابقة للزمالك

ويتصدر بترو أتلتيكو ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل الوداد ثانيا بـ 3 نقاط، والزمالك ثالثا بنقطتان، بينما يتذيل فريق ساجرادا جدول الترتيب بدون نقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد مباشر

التقى الزمالك والوداد في 3 مواجهات سابقة، حيث كانت المباراة الأولى، في كأس السوبر الإفريقي عام 2003، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض 3-1.

المباراة الثانية كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 على ستاد برج العرب، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك برباعية نظيفة.

أما اللقاء الثالث كان في إياب الدور نصف النهائي ، على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، وخسر الزمالك 5-2 لكنه صعد إلى المباراة النهائية مستفيد من نتيجة مباراة الذهاب.

قائمة الزمالك ضد الوداد

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الوداد المغربي مباشر لحظة بلحظة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت، باستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، بينما يتواجد الوداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

وتذاع مباراة الزمالك والوداد المغربي عبر قناة بي ان سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي، في الجولة الأولى مع فريق بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما ثم تعادل مع فريق سجرادا الأنجولي سلبيا في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم واقتناص الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للقاء، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها في مباراة اليوم أمام بطل المغرب.

ويفتقد نادي الزمالك لخدمات طارق حامد لاعب الوسط للإصابة، بينما استعاد خدمات كل من حازم إمام وأحمد سيد زيزو.

ويسعى فريق الوداد المغربي، بقيادة وليد الركراكي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث أكد المدير الفني للاعبيه على صعوبة المباراة في ظل قوة الفريق المنافس.

ويعتمد فريق الوداد المغربي، على لاعبيه أمثال التكناوتي، عطية الله، داري، كومارا، الداودي، الجعدي، جبران، سرغات، بنيشو، مبينزا، اللافي.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS Fr 7 HD max الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي مباشر:

القمر:Astra 1B-1H + 2C

التردد: 12670

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 22000

معدل تصحيح الخطأ: 3/2