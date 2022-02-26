عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفرنسية ترد على الشروط الروسية لوقف إطلاق النار

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني اختار مقاومة الهجوم الروسي على بلاده، مؤكدا على دعمه.

قالت الرئاسة الفرنسية: "لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا على أساس مطالب روسيا غير المقبولة".

قال مسئول أمريكي، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم 50% من قواته التي حشدها على حدود أوكرانيا.

أضاف المسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في تصريحات صحفية أن روسيا ستضطر لإدخال المزيد من القوات والمعدات لأوكرانيا.

وتابع: "أن موسكو لم تحقق السيادة الجوية على الأجواء الأوكرانية بعد، و ارتفاع عدد الصواريخ التي اطلقتها روسيا على أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الى أكثر من ٢٥٠".

وأشار إلى أن: "القوات الروسية على بعد ٣٠ كيلومترًا من شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، و القوات الروسية فشلت في السيطرة على أي من المراكز السكانية الكبيرة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية".

وذكر: " الدفاعات الجوية الأوكرانية مازالت عاملة والطائرات الأوكرانية تحلق وتشتبك مع نظيرتها الروسية، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا مازالت تتدفق حتى مع إغلاق الأجواء الأوكرانية".

وكشف أن القتال الأعنف خلال الساعات الماضية كان حول وفي خاركيف ثاني اكبر المدن في البلاد والقوات الروسية تواجه مقاومة شرسة شمالي كييف، حيث لا تزال تحشد القوات الروسية على سواحل بحر آزوف.

الرئيس الروسى وزارة الدفاع الأمريكية القوات الروسية فلاديمير بوتين البنتاجون الرئاسة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

وفاة الفنانة جالا فهمي

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

موضوعات متعلقة

صاروخ يدمر مبني في العاصمة الأوكرانية كييف.. وروسيا تعلق| فيديو

السعودية تكشف قواعد أداء العمرة في رمضان 2022

بعد رفض التفاوض.. روسيا تعلن شن هجوم شامل على أوكرانيا.. تفاصيل

فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية كييف حتى صباح الإثنين

تعطّل موقع الكرملين الرسمي وتعذر الوصول إليه بعد سلسلة هجمات إلكترونية

السعودية.. أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة

السعودية تعلن قواعد أداء عمرة شهر رمضان المبارك

أوكرانيا: تركيا تمنع السفن الروسية من دخول البحر الأسود.. ومصادر تنفي

ترشيحاتنا

بعد 259 يومًا منذ إصابته بسكتة قلبية.. إريكسن يشارك في الدوري الإنجليزي

القضاء الإدارى: رفض دعوى منع إرتداء النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة

التنمية المستدامة والحوكمة ومكافحة الفساد|6 محاور على أجندة المؤتمر الدولي لحقوق الانسان

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 150 ألف أوكراني بسبب الحرب و4 دول تستقبل اللاجئين

عقب مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا.. اليونان تستدعي السفير الروسي

ليست حربا عالمية..سمير فرج: مفاجأة عسكرية من بوتين في الهجوم على أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

فيديو

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

أجمل ليالي العمر.. خطوبة مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديوجراف

نجوم دعموا سمير صبري في محنته الصعبة.. وشكر خاص للرئيس السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ