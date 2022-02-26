الرئاسة الفرنسية ترد على الشروط الروسية لوقف إطلاق النار

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني اختار مقاومة الهجوم الروسي على بلاده، مؤكدا على دعمه.

قالت الرئاسة الفرنسية: "لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا على أساس مطالب روسيا غير المقبولة".

قال مسئول أمريكي، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم 50% من قواته التي حشدها على حدود أوكرانيا.

أضاف المسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في تصريحات صحفية أن روسيا ستضطر لإدخال المزيد من القوات والمعدات لأوكرانيا.

وتابع: "أن موسكو لم تحقق السيادة الجوية على الأجواء الأوكرانية بعد، و ارتفاع عدد الصواريخ التي اطلقتها روسيا على أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الى أكثر من ٢٥٠".

وأشار إلى أن: "القوات الروسية على بعد ٣٠ كيلومترًا من شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، و القوات الروسية فشلت في السيطرة على أي من المراكز السكانية الكبيرة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية".

وذكر: " الدفاعات الجوية الأوكرانية مازالت عاملة والطائرات الأوكرانية تحلق وتشتبك مع نظيرتها الروسية، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا مازالت تتدفق حتى مع إغلاق الأجواء الأوكرانية".

وكشف أن القتال الأعنف خلال الساعات الماضية كان حول وفي خاركيف ثاني اكبر المدن في البلاد والقوات الروسية تواجه مقاومة شرسة شمالي كييف، حيث لا تزال تحشد القوات الروسية على سواحل بحر آزوف.