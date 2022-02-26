قوة وإصرار في تدريبات البنك الأهلي استعدادا للجونة

يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية بحماسة شديدة من أجل العودة للانتصارات في المباريات المقبلة.



وشهد مران اليوم التأكيد علي طريقة اللعب وتطبيق بعض الجمل التكتيكية وأوقف خالد جلال المدير الفني المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية.



وظهر الإصرار على جميع اللاعبين من أجل عودة الفريق للنتائج الإيجابية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخاض حراس مرمى فريق البنك الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس المرمى لتجهيز جميع الحراس للمواجهات المقبلة.



ويستعد فريق البنك الأهلي للسفر بعد غداً الإثنين إلى الجونة استعدادا لمواجهة فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصراً بستاد خالد بشارة .