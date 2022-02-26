قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بتقديم 350 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، عن تقديم مساعدات مادية جديدة إلى أوكرانيا.

وقال كيربي في تصريحات صحفية: "الرئيس جو بايدن أمر بتقديم 350 مليون دولار إضافية من المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا".

وقال مسئول أمريكي، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم 50% من قواته التي حشدها على حدود أوكرانيا.

وأضاف المسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في تصريحات صحفية، أن روسيا ستضطر لإدخال المزيد من القوات والمعدات لأوكرانيا.

وتابع: "أن موسكو لم تحقق السيادة الجوية على الأجواء الأوكرانية بعد، وارتفاع عدد الصواريخ التي اطلقتها روسيا على أوكرانيا منذ بدء الاجتياح إلى أكثر من ٢٥٠".

وأشار إلى أن: "القوات الروسية على بعد ٣٠ كيلومترًا من شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، والقوات الروسية فشلت في السيطرة على أي من المراكز السكانية الكبيرة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية".

وذكر: "الدفاعات الجوية الأوكرانية مازالت عاملة والطائرات الأوكرانية تحلق وتشتبك مع نظيرتها الروسية، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا مازالت تتدفق حتى مع إغلاق الأجواء الأوكرانية".

وكشف أن القتال الأعنف خلال الساعات الماضية كان حول وفي خاركيف ثاني اكبر المدن في البلاد والقوات الروسية تواجه مقاومة شرسة شمالي كييف، حيث لا تزال تحشد القوات الروسية على سواحل بحر آزوف.