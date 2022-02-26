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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 150 ألف أوكراني بسبب الحرب و4 دول تستقبل اللاجئين

نزوح أكثر من 150
نزوح أكثر من 150 ألف شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن أكثر من 150 ألف شخص غادروا أوكرانيا حتى الآن، فيما تم استقبال اللاجئين بشكل رئيسي في بولندا والمجر ومولدوفا ورومانيا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي عبر تويتر "لقد عبر الآن أكثر من 150 لاجئ أوكراني حدود البلدان المجاورة، نصفهم ذهب إلى بولندا والعديد منهم إلى المجر ومولدوفا ورومانيا ودول أخرى".

وأشار إلى أن "نزوح السكان في أوكرانيا آخذ في الازدياد، لكن الوضع العسكري جعله من الصعب تقدير العدد والمساعدة".

وكانت بولندا أعلنت في وقت سابق،  دخول نحو 115 ألف أوكراني حتى الآن إلى أراضيها، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.

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ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وقال بيان صادر عن وازرة الدفاع الروسية "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات.. تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان الروسي "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوجانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".

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