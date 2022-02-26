تخريج دفعة جديدة من دورة «العبقري الصغير» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين اليوم تخريج وتكريم دفعة جديدة من دورة «العبقري الصغير» لأبناء الصحفيين التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.



ضمت الدورة تعليم الأطفال مهارات «فن الدوبلاج والرسم» والتي ضمت 40 طفلاً، وقام بالتدريب رضا الكردواي خبيرة الذكاء الاصطناعي، وصفوت هلال مدرب الفن التشكيلي.



ومن جانبه أكد حماد الرمحي أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة في مهارات «فن الدوبلاج المبدع الصغير-فن الرسم» لأبناء الصحفيين.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، أن الهدف من الدورة التدريبية هو تنمية مهارات الأطفال على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي الحديث.



وأضاف حماد الرمحي أن الدورتين اعتمدتا على مجموعة من المحاور الاساسية التي تساعد المتدرب على اتقان انتاج الفيديوهات الكرتونية واتقان مهارات الفن التشكيلي ورسم اللوحات الفنية، وقد ضمت دورة الدبولاج المحاور التالية:



التعرف على التقنيات الحديثة لفن الدوبلاج، والتدريب على كافة فنون التمثيل الصوتي.

والتدريب العملي على صناعة مشاهد كرتونية كاملة، وتكوين الشخصيات الكرتونية المجسمة (3D) التدريب العملي على الأداء الصوتى للشخصيات.



بالإضافة تدريب الأطفال على إنتاج أفلام كرتونية تعليمية ذكية، تضمنت تحويل المواد الدراسية من مواد مورقية مطبوعة، إلى أفلام كرتونية متحركة وجذابة للأطفال.



أما الدورة التدريبية الثانية والخاصة بمهارات الرسم والفن التشكيلي، فقد تضمنت مجموعة من المحاور من أهمها تعليم كافة مهارات وأسس فن الرسم التشكيلي، وتعليم مهارات رسم الظل والنور، ومهارات عمل الماكيتات «فن العمارة».



كما تضمنت الدورة مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء، وتعليم مهارات معالجات الجرافيك والخداع البصرى، وتعليم مهارات استخدام ألوان الخشب والفلومستر والألوان المائية والزيتية، وكذلك مهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار، وتعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس.



وفي نهاية حفل التخرج قام حماد الرمحي رئيس لجنة التدرب بتكريم الخريجين ومنحهم شهادات التفوق المعتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.