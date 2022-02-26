ليتوانيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أعلنت السلطات في ليتوانيا، اليوم السبت، إغلاق أجوائها أمام رحلات الطيران الروسي اعتبارا من اليوم السبت.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات اليونانية، اليوم السبت، مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا، واستدعت الخارجية اليونانية، السفير الروسي في أثينا.

ودعت اليونان، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا، إلى المغادرة فورًا، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

حسب وكالة "رويترز" للأنباء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية تحذيرًا، حثت فيه المواطنين اليونانيين في أوكرانيا على المغادرة فورًا.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، عن تقديم مساعدات مادية جديدة إلى أوكرانيا.

قال كيربي في تصريحات صحفية: "الرئيس جو بايدن أمر بتقديم 350 مليون دولار إضافية من المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا".