عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليتوانيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الطيران الروسي
الطيران الروسي

أعلنت السلطات في ليتوانيا، اليوم السبت، إغلاق أجوائها أمام رحلات الطيران الروسي اعتبارا من اليوم السبت.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات اليونانية، اليوم السبت، مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا، واستدعت الخارجية اليونانية، السفير الروسي في أثينا.

ودعت اليونان، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا، إلى المغادرة فورًا، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

حسب وكالة "رويترز" للأنباء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية تحذيرًا، حثت فيه المواطنين اليونانيين في أوكرانيا على المغادرة فورًا.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، عن تقديم مساعدات مادية جديدة إلى أوكرانيا.

قال كيربي في تصريحات صحفية: "الرئيس جو بايدن أمر بتقديم 350 مليون دولار إضافية من المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا".

دولة أوروبية مساعدات مادية البنتاجون الطائرات الروسية رحلات الطيران الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة جالا فهمي

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

زوجة عمر خيرت .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة جالا فهمي

الأوقية بـ 2000 دولار.. أسعار الذهب تكسر الحواجز بسبب الأزمة الأوكرانية |فيديو

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

"البحوث الفلكية" تكشف مواعيد هلال شهر شعبان حول العالم

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

رويترز: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجلي موظفيها من أوكرانيا

روسيا.. تهديدات بتفجير مطار موسكو ومحطات قطارات

وزير الزراعة السعودي يطمئن أهالي المملكة بخصوص المخزون الغذائي بعد الأزمة الروسية

عقب مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا.. اليونان تستدعي السفير الروسي

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بتقديم 350 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا

الرئاسة الفرنسية ترد على الشروط الروسية لوقف إطلاق النار

صاروخ يدمر مبني في العاصمة الأوكرانية كييف.. وروسيا تعلق| فيديو

السعودية تكشف قواعد أداء العمرة في رمضان 2022

ترشيحاتنا

المركزي: 1.4 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي بالبنوك في نوفمبر الماضي

بث مباشر .. مباراة الأهلي وصن داونز

الأزمة الأوكرانية.. فيسبوك وتويتر توجهان ضربة قاضية لوسائل الإعلام الروسية.. تفاصيل

نشاهده فجر يوم غد.. اقتران القمر مع كوكب الحرب

نجمة ذا فويس: الفنانة شيرين تنمرت عليه وسخرت مني خلال المسابقة

الإسراء والمعراج.. 6 أدعية احرص على ترديدها في هذه الليلة المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

فيديو

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ