توافد جماهير الأهلي على ستاد القاهرة لحضور مبارة صن داونز

توافدت جماهير النادي الأهلي على استاد القاهرة، لحضور مباراة الفريق أمام صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالأهلي فور وصولهم إلى الاستاد.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام صن داونز في القاهرة، بعد التعادل أمام الهلال في السودان في أول مباراة للفريق بدور المجموعات.

وقال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس أن صن داونز من الفرق الكبيرة في أفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى كافة لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب إفريقي.

وأضاف الشناوي: «نُدرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المُضي قُدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين».

وأكد كابتن الأهلي دور اللاعبين الكبار في مثل هذه المواجهات من خلال التواصل والحديث مع كافة عناصر الفريق وحثهم على بذل أقصى جهد.

وأشار الشناوي إلى أن بعض اللاعبين تعرضوا لحالة إجهاد خلال الفترة الماضية خاصة اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، موضحًا أن الجهازين الفني والطبي يتعاملان بشكل جيد مع حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات.

وأوضح كابتن الأهلي أن الجميع في الأهلي يحافظ على تركيزه رغم ضغط المباريات، فالجهاز الفني واللاعبين أمامهم هدف واحد هو الفوز في جميع المباريات.