عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توافد جماهير الأهلي على ستاد القاهرة لحضور مبارة صن داونز

صدى البلد

توافدت جماهير النادي الأهلي على استاد القاهرة، لحضور مباراة الفريق أمام صن داونز التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 
وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالأهلي فور وصولهم إلى الاستاد.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام صن داونز في القاهرة،  بعد التعادل أمام الهلال في السودان في أول مباراة للفريق بدور المجموعات.

وقال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

 وأكد الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس أن صن داونز من الفرق الكبيرة في أفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى كافة لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب إفريقي.

وأضاف الشناوي: «نُدرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المُضي قُدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين».

وأكد كابتن الأهلي دور اللاعبين الكبار في مثل هذه المواجهات من خلال التواصل والحديث مع كافة عناصر الفريق وحثهم على بذل أقصى جهد.

وأشار الشناوي إلى أن بعض اللاعبين تعرضوا لحالة إجهاد خلال الفترة الماضية خاصة اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، موضحًا أن الجهازين الفني والطبي يتعاملان بشكل جيد مع حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات.

وأوضح كابتن الأهلي أن الجميع في الأهلي يحافظ على تركيزه رغم ضغط المباريات، فالجهاز الفني واللاعبين أمامهم هدف واحد هو الفوز في جميع المباريات.

جماهير النادي الأهلي صن داونز دوري ابطال افريقيا الهلال محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة جالا فهمي

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

زوجة عمر خيرت .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة جالا فهمي

الأوقية بـ 2000 دولار.. أسعار الذهب تكسر الحواجز بسبب الأزمة الأوكرانية |فيديو

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

"البحوث الفلكية" تكشف مواعيد هلال شهر شعبان حول العالم

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

المركزي: 1.4 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي بالبنوك في نوفمبر الماضي

بث مباشر .. مباراة الأهلي وصن داونز

الأزمة الأوكرانية.. فيسبوك وتويتر توجهان ضربة قاضية لوسائل الإعلام الروسية.. تفاصيل

نشاهده فجر يوم غد.. اقتران القمر مع كوكب الحرب

نجمة ذا فويس: الفنانة شيرين تنمرت عليه وسخرت مني خلال المسابقة

الإسراء والمعراج.. 6 أدعية احرص على ترديدها في هذه الليلة المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

فيديو

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ