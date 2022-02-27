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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة غالية..مسنة ترعى أكثر من 30 قطة بالشرقية.. وتعيش على «تكافل وكرامة»

الحاجة غالية
الحاجة غالية

“كل ما أقوم به ابتغاءً لوجه الله تعالى وأخاف عليهم من البرد والصقيع وعلى أطفالهم من الموت، ولا أطلب أي شيء سوى رضا الله وستره وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية”، بهذه الكلمات بدأت الحاجة غالية، صاحبة الـ 74 عاما، والمعروفة بتربيتها ومراعاتها لقطط الشوارع، بالرغم من ضيق الحال، حديثها لموقع “صدى البلد”.

في البداية، أكدت الحاجة غالية التي تسكن في غرفة وحمام بمنزل بسيط جدا بمنطقة الصاغة بمدينة الزقازيق، أنها تعتني بقرابة 20 أو 30 قطة من قطط الشوارع رغم أنها تتقاضى معاش كرامة وهو حوالي 400 جنيه، ولكن الله يرزقها بسبب رفقها بتلك القطط واهتمامها بها.

وقالت الحاجة "غالية": “الحمد لله والشكر لله منذ حوالي 15 عاما كان أمام منزلي منطقة مهجورة بها تراكمات للقمامة، وقام صاحب المكان بتنظيفها وأصبحت القطط ليس لها ملجأ، وخفت عليها من الموت والصقيع وبدأت في الاهتمام بها ومراعاتها”.

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وأضافت: “ربنا أراد أن يرزقني باثنتين من البنات ولكن توفاهما الله، بالإضافة إلى وفاة زوجي أيضا، وأصبحت وحيدة، ومنذ أن اعتنيت بتلك االقطط أصبحوا لي أصدقاء وبمثابة الأبناء، أقوم بتوفير الرعاية لهم وإطعامهم”.

واستكملت الحاجة غالية حديثها قائلة: “أقوم بإحضار الطعام للقطط من محلات الفراخ بشارع الحمام بمدينة الزقازيق، وأقوم بطهي ذلك الطعام لهم حتى يكون مناسبا للقطط الصغيرة، وكل ما أقوم به ابتغاء وجه الله وأملا في رحمته ومغفرته، وأدعو الله أن ينعم علي بالصحة والعافية”.

الشرقية الصحة الشوارع الزقازيق مدينة الزقازيق الرعاية رعاية مسن موقع صدى البلد

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