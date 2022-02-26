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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور الوزيرة

بعد توقفه 12 عاماً.. نائب المنوفية: إعادة افتتاح قصر الثقافة بالمحافظة الاثنين المقبل

النائب احمد حجازي
النائب احمد حجازي عضو مجلس النواب

عبّر النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، عن امتنانه للقيادة السياسية بقبول طلب الإحاطة الذي تقدم به في وقت سابق للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك بشأن إعادة فتح قصر ثقافة المنوفية.

وأوضح “ حجازي ” أنه قد تمت مناقشة الطلب في لجنة الإعلام والثقافة برئاسة الدكتورة شرف الدين، ونال الموافقة عليه ، لافتا إلي أنه من المقرر افتتاح قصر الثقافة يوم الاثنين المقبل الموافق 28 فبراير بعد توقف دام لأكثر من 12 عاماً .

ولفت النائب، إلي أن الافتتاح سيتم بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء ابراهيم احمد محافظ المنوفية ورئيس هيئة قصور الثقافة .

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الثقافة هيئة قصور الثقافة مجلس النواب المنوفية الطاقة

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