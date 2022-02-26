وزيرة الثقافة ناعية جالا فهمي: استحوذت على قلوب الملايين

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة جالا فهمى التى غيبها الموت اليوم السبت عن عمر يناهز 59 عامًا وقالت إن الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت فى الاستحواذ على قلوب الجمهور بأسلوب فنى متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الفنانة جالا فهمى هى ابنة المخرج أشرف فهمى ، حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وقدمت مجموعة من الأعمال المهمة.





حزن كبير



وقد نعى عشرات الفنانين والمذيعين في مصر الفنانة جالا فهمي، التي وافتها المنية اليوم السبت عن 59 عاما.

أعلن مدير التصوير مصطفى فهمي، وفاة شقيقته الفنانة جالا فهمي، وذلك عبر موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أختي الفنانة جالا فهمي".

نعت المذيعة بوسي شلبي، جالا فهمي، وكتبت عبر "انستجرام"، "البقاء لله الفنانة جالا فهمي".

فيما قالت الفنانة أيتن عامر في تغريدة على "تويتر": "‏الله يرحمها ويغفر لها كنت بحبها جدا".

أما الناقد السينمائي مجدي الطيب، فقد قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. منذ قليل نعى مدير التصوير مصطفى فهمي إلينا شقيقته الفنانة ومقدمة البرامج الشهيرة جالا فهمي.. الله يرحمها ويحسن إليها ويصبر ذويها".

فيما تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر، بالعزاء لأسرة جالا فهمي، وقال في مداخلة هاتفية: "أتقدم بالعزاء لأسرتها وللأسرة الفنية كلها".