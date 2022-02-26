الجالية المصرية بأوكرانيا: تحرك أتوبيس من كييف بـ54 طالبا إلى بولندا |فيديو

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن كل أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا بخير، مضيفا:" لا إصابات بين أفراد الجالية المصرية وخاصة الطلاب ".

وأضاف علي فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك توتر كبير داخل أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا ونحن نحاول إجلاء المصريين من المدن التي تشهد صراع ".

وتابع علي فاروق :" ما يزيد على 3 أتوبيسات بهم طلاب مصريين تحركت من منطقة جنوب أوكرانيا وتحركت نحو رومانيا وتم تحرك أتوبيس من كييف به 54 طالبا وفي اتجاه لـ بولندا".

وأكمل علي فاروق :" يتم التنسيق حاليا لإجلاء المصريين في المناطق التي تشهد صراع في شرق أوكرانيا".

ولفت علي فاروق :" أطالب أفراد الجالية المصرية والطلاب بضرورة الحفاظ على أنفسهم والتقليل من حدة التوتر والقلق ويتم بذل مجهودات كبيرة لنقل المصريين من مناطق الصراع بأوكرانيا خاصة في الشرق".