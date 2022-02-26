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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجالية المصرية بأوكرانيا: تحرك أتوبيس من كييف بـ54 طالبا إلى بولندا |فيديو

الجالية المصرية
الجالية المصرية

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن  كل أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا بخير، مضيفا:" لا إصابات بين أفراد الجالية المصرية وخاصة الطلاب ".

وأضاف  علي فاروق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" هناك توتر كبير داخل أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا ونحن نحاول إجلاء المصريين من المدن التي تشهد صراع ".

وتابع علي فاروق :"  ما يزيد على 3 أتوبيسات  بهم طلاب مصريين تحركت من منطقة جنوب أوكرانيا وتحركت نحو رومانيا وتم تحرك أتوبيس من كييف به 54 طالبا وفي اتجاه لـ بولندا".

وأكمل علي  فاروق :"  يتم التنسيق حاليا لإجلاء المصريين في المناطق التي تشهد صراع في شرق أوكرانيا".

ولفت علي فاروق :"  أطالب أفراد الجالية المصرية والطلاب  بضرورة الحفاظ على أنفسهم والتقليل من حدة التوتر والقلق ويتم بذل مجهودات كبيرة لنقل المصريين من مناطق الصراع بأوكرانيا  خاصة في الشرق".

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