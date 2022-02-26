الجالية المصرية: تنظيم عبور آمن للطلاب المصريين في شرق أوكرانيا لـ سلوفاكيا

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن سيتم العمل على تنظيم عبور آمن للطلاب المصريين في سومي الاوكرانية شرق أوكرانيا للسفر إلى مدينة أخرى تمهيدا للعبور إلى سلوفاكيا.

وأضاف علي فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك 3 منافذ مفتوحة للعبور وهو رومانيا وبولندا وسلوفاكيا ".



وتابع علي فاروق :" هناك تنسيق بين السفارات المصرية ووزارة الهجرة لعبور الطلاب المصريين إلى رومانيا وبولندا وسلوفاكيا".



وأكمل علي فاروق :" يتم التنسيق حاليا لإجلاء المصريين في المناطق التي تشهد صراع في شرق أوكرانيا".

ولفت علي فاروق :" أطالب أفراد الجالية المصرية والطلاب بضرورة الحفاظ على أنفسهم والتقليل من حدة التوتر والقلق ويتم بذل مجهودات كبيرة لنقل المصريين من مناطق الصراع بأوكرانيا خاصة في الشرق".

