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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

أجور
أجور

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل، تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور بواقع 2700 جنيها شهريا بالإضافة للحوافز والبدالات والمزايا العينية لموظفي الحكومة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
 

وتبلغ تكلفة زيادات الأجور بموازنة الدولة 45 مليار جنيه، لتصل جملة نفقات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة 400 مليار جنيه.

وزير المالية: 5 ملايين عامل يستفيدون من زيادات الأجور.. فيديو

مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين اعتبارا من 1 يوليو المقبل .. الحد الأدنى 8700 جنيه للدرجة الممتازة و2700 جنيه للسادسة


وينشر موقع “صدي البلد”، زيادات أجور الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية بعد قرار الحد الأدنى للأجور وتطبيق الحوافز اعتبارا من أو يوليو المقبل.


الموظفين بالدرجة الوظيفية السادسة سيحصلون علي مرتب شهري 2875 جنيه بعد أن كان 2400 جنيه قبل تلك الزيادة.
أصحاب الدرجة الوظيفية الخامسة سيحصلون علي 2975 جنيها جنيها بعد أن كانت 2450 جنيها.
أما أصحاب الدرجة الوظيفية الرابعة سيحصلون علي 3125 جنيها بعد أن كانت 2650 جنيها.
وأصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة سيحصلون علي 3075 جنيها بعد أن كانت2850 جنيها.
وكذلك أصحاب الدرجة الوظيفية الثانية 3525 جنيها بعد أن كانت 3250 جنيها
وأصحاب الدرجة الوظيفية الأولي سيحصلون علي 4075 جنيها بعد أن كانت 3750 جنيها.
وأصحاب درجة مدير عام 4900 جنيها بعد أن كانت 4250 جنيها.
والدرجة الوظيفية العالية نحو 5925 جنيها بعد أن كانت 5250 جنيها.
وأخيرا الدرجة الممتازة بقيمة 7950 جنيها بعد أن كانت 7250 جنيها.
 

وعلى سياق متصل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفا رئاسيا بتحسين أجور العاملين بالدولة وخصوصا الفئات الأولى بالرعاية لمواجهة أعباء المعيشة  وتقليل الأعباء عنهم في ظل جائحة كورونا.

 

وأكد وزير المالية في تصريحات له ،أن الموازنة العامة الجديدة تركز على ضبط الانفاق العام على الحتميات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الاستثمارات في المشروعات التنموية  و زيادة تمويل الخدمات العامة.

 

وأوضح أن الموازنة الجديدة ستركز على تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المبادرات الرئاسية التنموية خصوصا فيما يتعلق بتطوير الريف المصري والتوسع في مبادرة إحلال المركبات وابتكار برنامجا جديدا لدعم الصادرات المصرية بما ينعكس على رفع نسب النمو لتصل ل6.5% خلال العام المالي المقبل بالإضافة لتقليص عجز الموازنة بمعدلات تصل 5%من الناتج المحلي الإجمالي و تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%من ذات الناتج.

الحد الأدنى للأجور وزارة المالية الدرجة السادسة مال واعمال

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