عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مناشدة عاجلة من وزيرة الهجرة لـ الطلاب المصريين في شرق أوكرانيا.. فيديو

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك تنسيقا مع السفارة المصرية في أوكرانيا وبولندا ورومانيا لمتابعة أحوال أفراد الجالية المصرية وخاصة الطلاب ".

 


وأضافت نبيلة مكرم   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "،:" هناك 8 منافذ للدخول بولندا والطلاب المصريين في غرب أوكرانيا من الممكن  أن يتحركوا نحو بولندا ".

 

وتابعت نبيلة مكرم :" تم تأكيد عبور 22 مصري لـ بولندا  وتتوالى الموافقات  لعبور المزيد من الطلاب المصريين، ووصل 100 طالب لـ رومانيا ومنتظر وصول 1000 مصري لـ بوخاريست ".


وتابعت نبيلة مكرم :"  طلبت من أفراد  الجالية الالتزام بما تعلنه السفارة المصرية في أوكرانيا بالالتزام بالإجراءات الأمنية حفاظ على سلامة الطلاب والطلاب المتواجدين في المدن الشرقية من أوكرانيا عليهم أن يلتزموا بالتواجد في المنازل ".

 

وأكملت نبيلة مكرم موجهة حديثها للطلاب المصريين :" حاليا الوضع صعب محدش يخرج من منزله في المدن الشرقية من أوكرانيا ونعمل مع أعضاء الجالية لتوفير مواد غذائية للطلاب المتواجدين في المدن الشرقية في أوكرانيا ".

 

 

الهجرة نبيلة مكرم أوكرانيا اخبار التوك شو روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة جالا فهمي

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

مطالبًا بوقف الحرب.. شيخ الأزهر: أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

ترشيحاتنا

"بلغوا السفارة المصرية والبسوا تقيل وخدوا أكل معاكم".. وزارة الهجرة تحذر الطلاب المصريين العائدين من غرب أوكرانيا

مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في لاس فيجاس بأمريكا

الرئيس الأوكراني يرحب بقرار ألمانيا إرسال أسلحة لبلاده

الساعات الأخيرة قبل وفاة جالا فهمي .. كيف توفت نجمة التسعينات ؟

20 دقيقة .. الزمالك يسجل ويهدد والوداد يبحث عن التعادل

إلقاء الهاتف بوجه معجب..7 مشاهد ساخرة لـ كوكسال بابا في زيارته لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ