مناشدة عاجلة من وزيرة الهجرة لـ الطلاب المصريين في شرق أوكرانيا.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك تنسيقا مع السفارة المصرية في أوكرانيا وبولندا ورومانيا لمتابعة أحوال أفراد الجالية المصرية وخاصة الطلاب ".



وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "،:" هناك 8 منافذ للدخول بولندا والطلاب المصريين في غرب أوكرانيا من الممكن أن يتحركوا نحو بولندا ".

وتابعت نبيلة مكرم :" تم تأكيد عبور 22 مصري لـ بولندا وتتوالى الموافقات لعبور المزيد من الطلاب المصريين، ووصل 100 طالب لـ رومانيا ومنتظر وصول 1000 مصري لـ بوخاريست ".



وتابعت نبيلة مكرم :" طلبت من أفراد الجالية الالتزام بما تعلنه السفارة المصرية في أوكرانيا بالالتزام بالإجراءات الأمنية حفاظ على سلامة الطلاب والطلاب المتواجدين في المدن الشرقية من أوكرانيا عليهم أن يلتزموا بالتواجد في المنازل ".

وأكملت نبيلة مكرم موجهة حديثها للطلاب المصريين :" حاليا الوضع صعب محدش يخرج من منزله في المدن الشرقية من أوكرانيا ونعمل مع أعضاء الجالية لتوفير مواد غذائية للطلاب المتواجدين في المدن الشرقية في أوكرانيا ".