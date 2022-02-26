حوار مفتوح بين وزيرة الهجرة وطالب مصر في أوكرانيا ..فيديو

أجرى الإعلامي أحمد موسى حوارا مفتوحا بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطالب عبد الرحمن احمد المواطن المصري المتواجد في مدينة على الحدود الروسية الاوكرانية .

وقال عبد الرحمن احمد :موجها حديثه لـ وزيرة الهجرة : هل التأشير ولمدة اسبوعين في رومانيا او بولندا لحين استقرار الأوضاع في أوكرانيا أم العودة لـ مصر ".



وردت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد: " التأشيرة التي يحصل عليها الطلاب المصريين لمدة اسبوعين في بولندا او رومانيا وسلوفاكيا للتجهيز للعودة لـ مصر وليس العودة مجددا لـ أوكرانيا بسبب توترات الأوضاع في أوكرانيا".



وتابعت نبيلة مكرم :" طلبت من أفراد الجالية الالتزام بما تعلنه السفارة المصرية في أوكرانيا بالالتزام بالإجراءات الأمنية حفاظ على سلامة الطلاب والطلاب المتواجدين في المدن الشرقية من أوكرانيا عليهم أن يلتزموا بالتواجد في المنازل ".

وأكملت نبيلة مكرم موجهة حديثها للطلاب المصريين :" حاليا الوضع صعب محدش يخرج من منزله في المدن الشرقية من أوكرانيا ونعمل مع أعضاء الجالية لتوفير مواد غذائية للطلاب المتواجدين في المدن الشرقية في أوكرانيا ".

ولفتت نبيلة مكرم :" السفارة في كييف تبلغ السفارة في بولندا بأسماء الطلاب المصريين في أوكرانيا لتسهيل دخول الطلاب المصريين لـ بولندا ويتم اعطاؤهم تأشيرة أسبوعين ويتم إيداعهم في مراكز إيواء لمدة أسبوعين لحين السفر لـ مصر ".