إجراء انتقامي.. روسيا تحظر رحلات الطيران من بلغاريا وبولندا والتشيك

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، اليوم السبت، أن موسكو فرضت حظرًا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية في مجالها الجوي بعد أن أغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطيران المدني الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.



وذكرت الوكالة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه إجراء انتقامي تم اتخاذه وفقًا للقانون الدولي، وجاء ردًا على منع شركات الطيران الروسية أو المسجلة في روسيا من القيام برحلات مدنية من وفوق أراضي الثلاث دول المذكورة.



كما أوضح البيان أن الرحلات من بولندا وبلغاريا والتشيك لا يمكن تنفيذها سوى بإذن خاص صادر عن الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي أو وزارة الخارجية الروسية.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أول أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.