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رئيس التحرير
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فيديو جراف

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

دعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من الفنانين في العديد من أزماتهم الصحية والمادية تقديرًا لدور القوة الناعمة في تشكيل فكر المجتمع؛ ويؤكد الرئيس بين الحين والآخر على هذه الجهود، ويقدم الدعم المعنوي والرعاية لنجوم أثروا الحياة الفنية. 

الرئيس السيسي يدعم سمير صبري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة،  تواصل مع الفنان سمير صبري وابلغه بتلبية جميع احتياجاته.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ إن شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا “انا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها”.

وأشار عمرو أديب إلى ان هذا "الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة.

كما كشفت الفنانة نشوي مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، عن صدور قرار بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة المصرية .

وعلقت نشوي مصطفى قائلة : “ شكراً سيادة الرئيس ..  سيادة الرئيس ادى تعليمات للدولة ممثلة فى دكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الاستاذ سمير صبرى على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبرى بعد مكالمته مع استاذ عمرو اديب  —  وتحيا مصر” .

كما وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه حالة الفنان سمير صبري ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك .

حيث علقت وفاء عامر قائلة : نفتخر بك فبرغم خوفك علي أرض مصر وانشغالك بالبناء والمستقبل لم تترك أحدًا إلا وسألت عنه، شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي  لسؤالك وتواصلك مع حالة الفنان الكبير سمير صبري" .

من جانبه، قال الفنان سمير صبري، إنه سيجري عملية دقيقة في القلب ، معلقا “عمرى ما اتأخرت على حد ، وانا في المستشفى وأنا عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب، ليرد عليه الإعلامي ”ربنا يقدرنى أنى ارد ربع الى بتعمله معايا".

وأضاف سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان
معظم الوسط الفني جالى من ايمى سمير غانم ودنيا سمير غانم كل يوم بيجولى في المستشفى، وحسين فهمي  وميرفت أمين ونيللى".

ووجه سمير صبري حديثه للإعلامي عمرو أديب، “عايزك تدعيلى في صلاة الفجر يا عمرو واشكر الرئيس السيسي عشان رجع مصر للعالم”.

ليقول له عمرو اديب شد حيلك واى حاجة انت محتاجها قولى بس

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن نجوم دعمهم الرئيس السيسي من خلال الفيديوجراف التالي:

السيسي سمير صبري الفنان سمير صبرى

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