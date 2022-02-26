تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

أعلن المصور مصطفى فهمي وفاة شقيقته الفنانة جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما .

وفاة الفنانة جالا فهمي

وأكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.

كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نعي جالا فهمي من خلال نشر صورتها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وعلقت “البقاء لله وفاة جالا فهمي”.

جالا فهمي، هى ابنة المخرج أشرف فهمى وتزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت والذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر.

عملت جالا فهمي، في برنامج تلفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل (يوم مر ويوم حلو).

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.