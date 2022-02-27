نشرة الصحة والمرأة.. إطلالات نجوى كرم في عيد ميلادها.. وعلامة تظهر عند المشي تحذر من مرض بلا دواء

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

علامة تظهر عند المشي تحذر من إصابتك بمرض لا دواء له

كشفت دراسة جديدة عن مرض ليس له علاج تظهر أعراضه عند المشي وهي السير البطئ.

لجسم رشيق قبل الصيف.. الكمون وحبة البركة وخل التفاح الحل الأمثل

يوجد عدد من التوابل لها فعالية خاصة في فقدان الوزن من أبرزها حبة البركة والكمون، كما لها أيضًا عددًا من الفوائد الصحية.

دراسات : الأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم تقلل مخاطر الإصابة بـ السرطان

يلعب النظام الغذائي دور كبير فى حماية الإنسان من أخطر الأمراض، فحتى مرض السرطان تلعب نوعية الطعام دور كبير فى الوقاية منه وعلاجه

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال إطلالات نجوى كرم في عيد ميلادها

يصادف اليوم ٢٦ فبراير عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم والتي اتمت عامها ال ٥٦، وعلى رغم من ذلك لازالت تحافظ على شبابها و أناقتها أيضا.