عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على 10 متهمين بقتل شخصين فى المطرية .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تصدر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، الحكم في محاكمة 10 متهمين بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

إرهاب الحكم محاكمة قتل شخصين قتل المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

الزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 899 ألف جنيه.. ورفض بطلان التوكيلات

محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة .. اليوم

حبس عصابة النصب على الشركات بالقاهرة

حبس عامل تسبب فى وفاة زميله بدفعه من أعلى عقار بالقاهرة

حبس شخصين أحرقا سيارة في المطرية

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين أعلى الدائري

حبس عصابة نسائية لسرقة الفيزا كارت من المواطنين في القاهرة

حبس شخص يروج عملات مزورة بالقاهرة

ترشيحاتنا

مخرج أمريكي شهير يسافر الى أوكرانيا لتوثيق الغزو الروسي

بوزن زائد.. شاهد أحدث ظهور للنجم محمد فؤاد

تامر عبدالحميد للاعبي الزمالك : راجعوا حساباتكم

كيفن جونسون: وجود أفشة علي دكة البدلاء حال جاهزيته خطأ كبير

هل الإحساس بالشك في الأمور الغيبية ينتقص من الإيمان؟ علي جمعة يرد

عقوبات قاسية من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد وواقعة التعدي على "طفل الكرات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ