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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متخصص بالشأن الأوكراني: كييف صامدة والقوات الروسية لم تنجح في دخولها إلا عبر مجموعات تسلل فقط

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

كشف محمد البابا الكاتب المتخصص   من شرق أوكرانيا آخر تطورات الأوضاع  العسكرية على الأرض قائلاً: "الجيش الأوكراني مازال صامداً في شرق أوكرانيا في نطاق التماس مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا".

كاشفاً  في  مداخلة  هاتفية  خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن الوضع  خطير جداً وهناك إشتباكات عنيفة جداً شرق البلاد مع الانفصاليين والجيش الاوكراني حيث يرغب الانفصاليون في كسر  حدود الدفاع التي يقيمها الجيش الاوكراني وهي خطوط دفاع قوية بغية اختراقها عبر  تبادل  للقصف الصاروخي  والمدفعي بقوة شديدة ".

 ولفت إلى الابواب الشرقية مازالت صعبة  جداً رغم تقدم  الانفصاليين  شمال  البلاد حيث استطاعوا السيطرة على تسع قرى في تلك المناطق  قائلاً: "القوات الروسية تحاول شن هجمات كبيرة في  جنوب لوجاسنك الانفصالية كونها منطقة إستراتجية".

وحول تضارب الانباء حول العاصمة الاوكرانية كييف قال: "الهجوم على مدينة كييف بلغ يومه الثالث  على التوالي ولم تستطع القوات الروسية إسقاطها لكن رغم ذلك هناك مجموعات مسلحة  تحاول وتستطيع التسلل إلى داخل المناطق السكنية حيث تحاول التقدم لخطوط دفاع الجيش الأوكراني في العاصمة ورغم  ذلك خاض الأخير  اشتباكات عنيفة حيث تحركت قوات    أوكرانية لمجابهة تمركزات روسية حاول التسلل لشمال العاصمة.

ولفت  البابا إلى أن الجيش الاوكراني  يحقق  تعاضد  وتضامن كبير  مع الشعب الاوكراني   ويحاول ألا يسمح بسقوط المدن فهو لا يتم استدراجه  للأماكن المعزولة في الغابات والساحات الشاسعة    لقتال الجيش الروسي  لانه سيكون  حينها هدفاً سهلاً   للمدفعية الجوية الروسية التي تسيطر على نحو 70% من المجال الجوي الاوكراني ".

 تابع : " الجيش الاوكراني يعتمد   على إستراتجية إستنزاف  القوات الروسية وبالفعل حقق ذلك نتائج على الارض حيث قضى نحو  3500  جندي روسي  حتفهم  وهذا نتيجة   إستهداف   الجيش الاوكراني  للدبابات وتجمعات  الجيش الروسي الذي يخرج من السهول والغابات   مستهدفاً  المدن   حيث باغته الاوكراني  بضربات صاروخية من  المعدات الصاروخية الحديثة التي  تم إستجلابها  مؤخراً  من الدول الاوروبية والولايات المتحدة ".
 

 

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