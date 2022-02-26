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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للذكور والإناث.. مجلس الدولة يستقبل غدا طلاب أسيوط والوادي الجديد لاستلام الملفات

تسليم ملفات مندوب
تسليم ملفات مندوب مساعد

يستقبل مجلس الدولة، اليوم، خريجى كلية الحقوق بجامعة أسيوط- جامعة جنوب الوادي لتسليم ملف وظيفة مندوب مساعد، بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتى 9 فبراير 2022، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يجب أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاة خلال المدة التي بدأت أمس السبت 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.

مواعيد تلقي ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021 :- 

- جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.
- جامعة عين شمس يوم الاحد الموافق 20 فبراير.
- جامعة جامعة الإسكندرية- كليات الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.
- جامعة السادات- جامعة طنطا- جامعة الازهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.
- جامعة الازهر فرع أسيوط- جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.
- جامعة أسيوط- جامعة جنوب الوادي يوم الاحد الموافق 27 فبراير.
- جامعة الازهر فرع القاهرة - جامعة المنيا- جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير. 
- جامعة الازهر فرع تفهنا الإشراف- جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.
- جامعة الزقازيق- جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق  2 مارس.
- جامعات آخري- التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس.

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